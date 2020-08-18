التضامن: برنامج "أطفال بلا مأوى" يحظى باهتمام القيادة السياسية

قال حسني يوسف، مدير مشروع أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج أطفال بلا مأوى هو بشراكة مع صندوق تحيا مصر، وتقوم به وزارة التضامن وذلك باهتمام من القيادة السياسية، وتوجيه رعاية خاصة وبتعاون من كل الجهات المسؤولة معنا.

وأكد يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الجهود كثيرة والبرنامج يعمل في 13 محافظة، بـ 17 فريقا متحركا بالشارع، مشيرا إلى أن هناك خطة جغرافية بالأماكن التي يتواجد فيها الأطفال أو الكبار في وضعية الشارع، وذلك بالإضافة إلى البلاغات التي ترد عن طريق باب الشكاوى في مجلس الوزراء أو الخط الساخن في الوزارة 16439 أو خط نجدة الطفل، أو على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الوزراة نفسها.

واستكمل، أن فرق العمل يتم انتقاءهم بدقة ويمرون على اختبارات وأنه لابد أن يكون مؤمن بهذه القضية بالإضافة للتدريب ورفع قدراتهم على كيفية التعامل في هذه الحالات، ويكون منهم أخصائي نفسي، اجتماعي، أنشطة، مسعف، ومسؤول عن إدارة الحالة نفسها.

وأوضح، أنه تم إنقاذ 4 أطفال بمحافظة بني سويف بعد تخلي أسرتهم عنهم وكان أصغرهم 3 سنوات، وكان البلاغ عن طريق السوشيال ميديا وانتقل الفريق على الفور وتم التنسيق مع مديرية التضامن لإيجاد الأماكن المناسبة خاصة للطفل الصغير وتم نقلهم لمركز استضافة.