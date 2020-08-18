فيديو. . "صباح الخير يامصر" يحتفل بذكرى ميلاد الفنان لطفي لبيب

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلاميتان دينا عبدالكريم، ومنة الشرقاوى، على فضائية القناة الأولى، تقريرًا في ذكرى ميلاد الفنان الكبير لطفي لبيب، بعنوان "سنة حلوة ياجميل".

وولد الفنان لطفي لبيب في مثل هذا اليوم، عام 1947 في مدينة الفشن في بني سويف، وهو الابن الثالث من بين 4 أبناء، وكان والده رافضا عمله بالفن ليدرس في كلية الزراعة، قبل أن يتمكن من الدراسة بالفنون المسرحية، بجانب الآداب وعلم والاجتماع.

كما شارك الفنان الكبير في حرب أكتوبر 1973، حيث تم تجنيده لـ 6 سنوات ونصف العام، في سلاح المشاة، وشارك في عبور قناة السويس، وكان من المقربين للشهيد أحمد حمدي، وكان بجواره وقت استشهاده.

وشارك "لبيب"، في تأسيس مسرح دبي الدولي، كما شارك في أول مسرحية له بمصر عام 1981، ثم مسرحية "الرهائن" مع الفنانة رغدة، واستمر وكان له وجود قوي في أفلام مهمة حتى الآن.