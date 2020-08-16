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محمد ثروت ينشر صورة للفنان لطفي لبيب: "عم كوميديانات مصر"

كتب:

ضحى محمد
11:45 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
أحمد عز

أحمد عز

نشر الفنان محمد ثروت صورة للفنان لطفي لبيب، في أثناء حضوره مسرحية "علاء الدين"، يوم الجمعة الماضي.

وعلق "ثروت" على الصورة قائلا: "عم كوميديانات مصر".

كان الفنان لطفي لبيب، أحد ضيوف عرض مسرحية "علاء الدين"، بمسرح كايرو شو بالسادس من أكتوبر، وحرص الفنان أحمد عز على توجيه التحية للفنان على تشريفه بحضور العرض.

مسرحية "علاء الدين" من بطولة أحمد عز وتارا عماد وكريم عفيفي وسامي مغاوري ومحمد ثروت وإخراج مجدي الهواري.

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