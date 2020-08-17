أحمد عز لـ"الوطن": لطفي لبيب قيمة فنية كبيرة وكلامي ليه ارتجالي ونابع من القلب

اعتبر النجم أحمد عز، كلامه بحق الفنان الكبير لطفي لبيب، الجمعة الماضية، عقب انتهاء عرض لمسرحية "علاء الدين"، الذي شهد حضور الأخير علي مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، أقل ما يُمكن أن يُقال عنه، لأنه قيمة فنية كبيرة، بحسب قوله.

وقال عز، لـ"الوطن"، إن البركة حلت على المسرح بحضور لبيب، الذي يُعد صاحب فضل على كل من عمل معهم، لأن وجوده أضفى ثقلاً على الأفلام والمسلسلات، مضيفاً أن كلامه بحق الفنان الكبير كان نابعاً من قلبه ولم يُجهز له، بحسب قوله.

وصعد لطفي لبيب إلى المسرح، بمساعدة عز الذي نزل إليه رفقة أبطال المسرحية، ولم يتمالك الفنان الكبير نفسه من البكاء، بعد كلمات بطل "علاء الدين"، ما جعل المسرح يدوي بالتصفيق من الحضور.

ويشارك في بطولة المسرحية، تارا عماد، سامي مغاوري، محمد جمعة، محمد ثروت، هشام إسماعيل، كريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.