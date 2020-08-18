4 مواقف إنسانية لأحمد عز آخرها مع لطفي لبيب

"النهاردة عندنا فرحة كبيرة أوي، وشرف والله، موجود معانا في القاعة النهاردة، أستاذ وأبونا وعمنا اللي اتعلمنا منه كتير، اللي كان صاحب فضل بعد ربنا وسبحانه وتعالى على كل واحد عمل فيلم أو عمل مسلسل".. هذه العبارات الارتجالية قالها النجم أحمد عز بحق الفنان الكبير لطفي لبيب، وقت حضوره أحد عروض مسرحية "علاء الدين"، لم يتمكن الأخير إثرها من تمالك دموعه، لتدوي قاعة المسرح بالتصفيق من الحضور.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف عز الإنساني مع لبيب، وسعيه لإدخال الفرحة إلى قلبه في ظل مرور الأخير بوعكة صحية، تؤثر على حركة قدمه ويده اليسرى.

وينضم هذا الموقف، إلى عدد من المواقف الإنسانية لعز، التي نستعرض عددا منها خلال السطور التالية:

- أولى هذه المواقف، كانت مطالبة أحمد عز جمهور مسرحية "علاء الدين"، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث مرفأ بيروت، الذي وقع، قبل أيام، واتشح بالعلم اللبناني عقب انتهاء العرض، حيث شكر اللبنانيون أحمد عز علي اللفتة الطيبة، وكان منهم الفنانة اللبنانية كارول سماحة، التي أعادت نشر المقطع عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "شكراً للنجم المصري أحمد عز على مشاعره الصادقة ولفتته الكريمة.. شكراً مصر".

- شهد عزاء الفنان فاروق الفيشاوي، وقوف شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة عند سيارة عز، منتظرا مغادرته لقاعة العزاء، حيث بمجرد مغادرة الأخير، تزاحم عدد من المعجبين لالتقاط الصور التذكارية معه، ولكن طلبهم قوبل بالرفض منه احتراماً لواجب العزاء.

وقام أحد الموجودين بإبلاغه بأمر هذا الشاب وحاجته للمساعدة، فقام بمناداته وأعطاه مبلغاً من المال لسد احتياجاته.

- روى الفنان الشاب معتز هشام، موقفاً إنسانياً جمعه بأحمد عز أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "أبوعمر المصري" للمخرج أحمد خالد موسى، حيث قال في تصريحات تليفزيونية: كنا نصور أحد المشاهد في درجة حرارة مرتفعة للغاية، حيث فوجئت به يصيح في الموجودين مطالباً إياهم بإحضار شمسية كي لا أتعرض لأي مكروه.

- استجاب الفنان أحمد عز، لرغبة طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مقابلته عقب انتهاء أحد عروض المسرحية على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

واستقبل "عز"، الطفلة مع أسرتها داخل غرفته، وقام بتقبيل يديها، وطالبها بالحضور مجدداً لمشاهدة المسرحية وسط فرحة عارمة من الطفلة.