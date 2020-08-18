الوزير عن تحريك سعر تذكرة المترو: الإيرادات تغطي 50% فقط من المصروفات

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تعمل في المقام الأول على خدمة وراحة المواطنين، مشيرا إلى أن جميع مشروعات الأنفاق التي تتم تعمل على تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، إضافة إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة صمم بطريقة أوروبية بأيادٍ مصرية.

وأشار وزير النقل، لـ"الوطن"، إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو، موضحا أن قرار زيادة الأسعار كان لابد أن يتخذ، قائلا: "مصاريف المترو سنويا تصل إلى 8 مليارات جنيه، بينما الإيرادات السنوية قبل قرار الزيادة كان يغطى 50% فقط من هذه المصاريف".

وأضاف الوزير، بأن زيادة الأسعار تستهدف تغطية مصاريف التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار اللازم للمرفق مع أجل استمراره والحفاظ عليه، لافتا إلى أن تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني تصل تكلفتهما ما يقرب من 47 مليار جنيه بواقع 32 مليار جنيه للخط الأول "المرج - حلوان"، و15 مليار جنيه للخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، مؤكدا أن تكلفة الخط الثالث للمترو 97 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، أن إنشاء وتنفيذ البنية التحتية والمشروعات الجديدة تتحملها الدولة، وأن قرار الزيادة يستهدف فقط تحصيل مصاريف التشغيل والصيانة فقط، مؤكدا أن مترو الأنفاق وسيلة نقل عصرية ومتطورة لخدمة المواطنين تحتاج إلى الحفاظ عليه، منوها إلى أن ورشة العمرة الجسيمة بالخط الثالث تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط وإفريقيا والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا، تضم جراج ضخم على مساحة 34 ألف متر مسطح، حيث يضم 15 سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطارا.

يذكر أنه تم زيادة أسعار تذاكر المترو بدءا من أمس، وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل أقل من 9 محطات من 3 جنيهات لتصبح 5 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث فتصبح سعرها 7 جنيهات بعدما كانت 5 جنيهات.

وتضمنت الأسعار زيادة سعر تذكرة استقلال منطقتين "من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة" من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث يصبح سعرها 10 جنيهات بعدما كانت 7 جنيهات.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال ثلاث مناطق "أكثر من 16 محطة" من 7 جنيهات لتصبح 10 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني.