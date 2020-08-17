خبراء عن زيادة ثمن التذكرة: سعر مترو الانفاق مازال الأفضل للمواطن

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيجري زيادة أسعار تذاكر المترو بدءً من اليوم، على كل الخطوط، حيث سيجري زيادة سعر تذكرة من 1- 9 محطات من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، ومن 9- 16 محطة من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، وتذكرة من 16- 40 محطة لـ10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.

وأضاف "الوزير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الخطوط تستهلك كهرباء ومرتبات موظفين، مؤكدا أن الخطين الأول والثاني نرغب في تجديدهما ليكونا مثل الخط الثالث، من حيث تجديد الإشارات والسكة.

الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، علق على هذا الشأن قائلًا: إن زيادة أسعار مترو الأنفاق التي أقرها وزير النقل، أمر طبيعي وسط الأجواء الحالية التي تحيط بنا، والظروف التي تجبرنا على رفع سعر التذكرة، مثل غلاء المواد الخام، وقطع غيار عربات المترو.

وأضاف "عقيل" لـ"الوطن"، أن أي دولة تريد أن تنهض وتنمو تعتمد على تنمية قطاعات أساسية "النقل والاتصالات والطاقة"، حيث إنها البنية الأساسية لأي تنمية والبنية الأساسية لجذب الاستثمارات، لذلك تعمل مصر جاهدة على تطوير هذه القطاعات وهو ما يحتاج لأموال تتوفر برفع سعر تذكرة المترو.

وأشار خبير النقل، إلى أن أي مدينة من العواصم الكبيرة لا بد من إقامة مراكز نقل فيها، وهي عبارة عن محطة تبادلية لأكثر من اتجاه، يتم توزيعها على وسائل نقل أخرى توصل الفرد لأماكن أخرى، مثل محطة عدلي منصور والتي تحتاج لصيانة دورية، الامر الذي يتكلف أموال طائلة، تغطي أسعار التذاكر بعضها.

وقال رفعت عرفات رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل، إن زيداة أسعار تذكرة المترو يأتي من باب تعويض المبالغ الطائلة التي تم صرفها على تشغيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو القاهرة، حيث يقل خطوط المترو نحو 3 مليون شخص.

وأضاف "عرفات" لـ"الوطن"، أن الصيانة الدورية للمترو تتكلف ممبالغ كبيرة لا سيمكن تغطيتها بالسعر القديم للتذكرة، كما أنه على سبيل المثال خط حلوان أصبحت أغلب عرباته مكيفة، وهو ما يحتاج لأموال دائمة لاستمرار وجوده، ورغم ذلك ما زال سعر مترو الانفاق هو الأفضل للمواطن.