كامل الوزير: تطوير وتجديد 9600 كيلو متر من الطرق بين المحافظات

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بعض المشروعات القومية في مجال الطرق منها محور سمالوط بطول 24 كيلومترًا، وحارتان في كل اتجاه يشمل 47 عملًا صناعيًا وأيضًا "محور قوص" ومشكلة تقاطعه مع "ترعة الحجازة"، لافتًا إلى تبطين وتكريك الترعة بالتعاون مع وزارة الري.

وقال "الوزير"، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض مشروعات النقل، إنَّه يتمّ إجراء صيانة سنوية لـ30 ألف كيلو من الطرق بين المحافظات المختلفة وتطوير وتجديد 9 آلاف و600 كيلومتر من الطرق، منوهًا إلى الانتهاء من تنفيذ 5 آلاف كيلو وجار الانتهاء من 2600 كيلو، فيما يتبقى 2000 كيلومتر.

وأشار أنَّه جرى تطوير عدد من الطرق بين المحافظات وأهمها طريق "القاهرة - بيلبيس - الزقازيق - المنصورة - جمصة"، وطريق "بنها - المنصورة - دمياط"، لافتًا إلى أنَّه تمّ توسيع هذا الطريق بحلول هندسية غير تقليدية، وذلك بسبب تعديات المواطنين على الطريق".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT" والأتوبيس الترددي.