بائع يعترف أمام القاضي بقتل زوجته بسبب مشاجرة كلامية

"أنا مكنش قصدي أقتلها ياباشا... هي متستهلش الموت " ، بهذه الكلمات اعترف بائع بتفاصيل قتل زوجته أثناء مشاجرة بمنزلهما فى منطقة حلوان، أمام قاضي المعارضات بالمحكمة، أثناء نظر تجديد حبسه.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أن مشادة كلامية نشبت مع المجني عليها وتطورت إلى مشاجرة فأمسك المتهم بعصا خشبية و"ضربها" على رأسها لتسقط جثة هامدة، مضيفا "حاولت إنقاذها ولكن دون جدوى، فقمت بتسليم نفسي إلى ضباط المباحث"، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغا من عامل يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها تم تشكيل فريق من ضباط المباحث وانتقل رئيس مباحث حلوان إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام بائع، ومقيم بلوك 20 المساكن الاقتصادية، بقتل زوجته 18 عاما، باستخدام عصا خشبية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وقام المتهم بتسليم نفسه إلى ضباط المباحث تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.