45 بئر مياه جوفية تدخل الخدمة بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب، الانتهاء من دق 45 بئر مياه جديد خلال عام 2020/2019، بتكلفة 29.2 مليون جنيه، لزيادة كميات المياه المنتجة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، تنفيذ 7 آبار بمركز سوهاج، لخدمة 90 ألف نسمة، كما تم تنفيذ 4 أخرى بمركز المنشأة لخدمة 30 ألف نسمة، إضافة إلى الانتهاء من دق بئري مياه بمركز ساقلتة لخدمة 35 ألف نسمة، وبئري مياه بمركز جهينة لخدمة 65 ألف نسمة.

وشدد "بدري"، على ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث، لأنها تمثل مصدرً أساسيًا في مد المواطنين باحتياجاتهم المائية، وذلك عن طريق عدم دق قيسونات الصرف الصحي التي تؤثر على نوعية المياه المنتجة.