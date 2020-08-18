جامع تشارك في مراسم تكليف أول أمين عام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية

شاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمراسم التكليف الرسمي وتسليم المقر الجديد لامين عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCEFTA"، والتي عقدت بالمقر الجديد للأمانة بالعاصمة الغانية أكرا.

وانتخب رؤساء دول وحكومات الدول الاعضاء بالاتحاد الأفريقي وامكيني ميني من دولة جنوب افريقيا كأول أمين عام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية "AFCEFTA" ولمدة 4 سنوات وذلك خلال اجتماعات القمة الأفريقية العادية الـ33 للاتحاد الأفريقي والتي عقدت بالعاصمة الإثيوبية إديس أبابا خلال شهر فبراير الماضي.

نيفين جامع: مصر حريصة على تفعيل الاتفاقية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء

وشارك في الفعاليات نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، وموسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وامكيلي ميني السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وشيرلي بوتشيوى وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي الغاني وآلان كريماتن وزير التجارة والصناعة الغاني.

وقالت وزيرة التجارة، إن هذا الحدث يأتي في اطار جهود الدول الأفريقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعكس إصرار دول القارة الجماعي على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي القاري المشترك لتحقيق اجندة 2063 "أفريقيا التي نريدها"، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي القاري وتحقيق التنمية المستدامة بدول القارة السمراء.

وأشارت إلى أهمية تفعيل العمل الافريقي المشترك لتحقيق التكامل التجاري والاستفادة من الموارد الطبيعية الأفريقية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الافريقية ودمج الاسواق الافريقية بمنظومة التجارة العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بدول القارة.

وأكد المشاركون أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تعكس إرادة والتزام سياسي من جانب الزعماء الأفارقة على إنشاء سوق متكامل يضم كل دول القارة السمراء، والذي يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري القاري مشيرين الى ان منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية من خلال تدشين اتفاقية تجارية شاملة، تغطي مجالات التجارة في السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة وتعميق تكامل الأسواق الأفريقية وزيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية الحالية من 10-13٪ إلى 25٪ أو أكثر خلال العقد المقبل، إضافة إلى تسريع وتيرة التنمية الصناعية لأفريقيا من خلال تعبئة الموارد المالية وغير المالية وتعزيز الأداء الصناعي للقارة.

ولفت المشاركون إلى أهمية تكاتف الدول الأفريقية لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" على الاقتصاديات الأفريقية وتوفير المستلزمات الطبية المصنعة أفريقياً لكل دول القارة إلى جانب إنشاء محاور جديدة لتنمية وتطوير منظومة نقل البضائع والأفراد بين مختلف دول القارة الأفريقية.

جدير بالذكر، أنَّ مصر قد استضافت اجتماعات منتدى التفاوض الرابع عشر الخاص بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "AfCFTA"، واجتماع كبار المسؤولين السابع، واجتماع وزراء التجارة الأفارقة خلال شهر ديسمبر 2018، حيث شهدت الاجتماعات أجواء إيجابية متميزة، وأسفرت عن التوصل إلى توافق حول عدد كبير من الموضوعات التفاوضية العالقة، وخاصة فيما يتعلق بآليات تحرير التجارة فى السلع في القارة الأفريقية، وتمّ وضع نتائج الاجتماعات في إطار حزمة تكاملية تحت مسمى "حزمة القاهرة".

كما شهدت الاجتماعات حضور قوي من كل الدول الأفريقية بوجود 30 وزيراً من وزراء التجارة الأفارقة، ومفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، ورؤساء التجمعات الإقليمية الأفريقية .

وأسفرت اجتماعات القاهرة عن التوصل إلى توافق حول مسائل شديدة الصعوبة كانت محل خلاف بين الدول الأعضاء لمدة تزيد عن عامين من التفاوض، حيث تضمنت الموضوعات التي تم التوصل فيها إلى توافق من كل الوفود المشاركة تحديد آليات تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأفريقية، بما يساهم في فتح هذه الأسواق امام صادرات الدول الأعضاء، كما تم الاتفاق على الآلية والتوقيتات التي سيتم فيها هذا التحرير، والتي تهدف إلى التعجيل بعملية التحرير كخطوة أساسية للتكامل الأفريقي وصولا لإقامة سوق أفريقية موحدة.