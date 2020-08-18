انهيار حنين ومودة بعد إيداعهما قفص المحكمة: "مظلومين.. معملناش حاجة"

أودعت قوات تأمين محكمة عابدين المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم داخل قفص المحكمة، بعد انتهاء جلسة نظر التحفظ على أموالهما.

وانهارت المتهمتان داخل القفص، بعد انتهاء الجلسة، وصرخت "حنين" قائلة: "والله مظلومين ومعملناش حاجة"، بينما انهارت مودة الأدهم وهي تقول: "أنا عملت إيه لكل دا؟".

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد وحاتم عبدالفتاح سليمان، وسكرتارية محمد عبدالعزيز نور الدين وحسام كمال.