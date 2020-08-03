أبرزهن حنين ومودة وريناد.. مشاهير "تيك توك" يقضين العيد خلف القضبان

يحتفل المصريون بعيد الأضحى المبارك، الذي أوشك على الانتهاء، ويأخذ الاحتفال أشكال مختلفى، سواء على أرض الواقع، أو في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها المختلفة، وعلى رأسها TIK TOK، حيث نشر مئات الشباب مقاطع مصورة لهم، لكن فتيات "تيك توك" وأشهر من استخدمنه في مصر، يمر عليهن عيد الأضحى خلف القضبان بأوامر قضائية، بين أحكام حبس من المحاكم المختصة، أو أوامر بتجديد الحبس من النيابة وقاضي المعارضات.

وقال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إنّ المحكوم عليهن والمودعات داخل السجون، يتم تطبيق القانون عليهن وفقا للوائح السجون دون مجاملة، لهن حقوق السجينات وعليهن ذات الواجبات.

ومن بين المتهمات من تقضي العيد للمرة الثانية مثل حنين حسام ومودة الأدهم وسما المصري، ومنهن من تقضيه للمرة الأولى، مثل هدير الهادي وريناد عماد، والمتهمتين شريفة رفعت ونورا هشام، المعروفتين بـ"شيري هانم وابنتها".

وتستعرض الوطن الموقف القانوني، لكل منهن على حدة.

حنين حسام

صدر الأسبوع الماضي حكما بحبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، لإدانتها بالتعدي على قيم المجتمع، والتحريض على الفسق والفجور، وجرى إيداعها سجن القناطر، وهو العيد الثاني لها داخل السجن، بعد قضاء عيد الفطر به.

مودة الأدهم

صدر الأسبوع الماضي حكما بحبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، مع رفيقتها وشركة نشاطها المؤثم، حنين حسام، لإدانتها بالتعدي على قيم المجتمع، والتحريض على الفسق والفجور، وجرى إيداعها سجن القناطر، وهو العيد الثاني لها داخل السجن، بعد قضاء عيد الفطر به.

سما المصري

تُحاكم المصري في قضيتين، إحداهما بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، والثانية تتعلق بالتحريض على الفسق عن طريق صناعة ونشر 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، بينما تنظر المحكمة الاستئناف المقدم منها على حبسها في قضية ثالثة، تحدد له الأسبوع المقبل، وهو العيد الثاني لها خلف القضبان.

أما المتهمات اللاتي يقضين العيد لأول مرة خلف القضبان، فهن:

هدير الهادي

ألقت الشرطة القبض عليها مطلع الشهر الماضي، بمنطقة حدائق أكتوبر الواقعة على طريق الواحات، نفاذا لإذن النيابة العامة بضبطها وإحضارها، ثم أمرت النيابة بحبسها احتياطيا بتهمة الاعتداء على قيم المجتع، وتقضي العيد الأول لها، خلف القضبان بأحد أقسام الشرطة، بموجب أمر من قاضي المعارضات بتجديد حبسها.

ريناد عماد

ألقت مباحث الآداب القبض على المتهمة، داخل كافيه يمتلكه نجل فنان شعبي شهير في الدقي، وخضعت للتحقيق بمعرفة النيابة العامة التي أمرت بحبسها، ونسبت لها اتهامات التحريض على البغاء، والإعلان لنفسها لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وتقبع خلف قضبان أحد أقسام الشرطة، تنفيذا لأمر قاضي المعارضات بتجديد حبسها.

شيري هانم وابنتها

ألقت الشرطة القبض عليهما في أحد فنادق مصر الجديدة، وحققت معهما النيابة العامة، وأمرت بحبسهما بتهم إعلانهما دعوة تتضمن إغراءً بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتياد أحدهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها، فضلا عن إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم.

ونظرت المحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمتهما، الأسبوع الماضي، وأجلتها لجلسة 27 أغسطس الحالي.