حسين الجسمي يحقق 2.5 مليون مشاهدة لأغنيته "بالبنط العريض" في 3 أيام

حقق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مشاهدات وصلت إلى 2.5 مليون مشاهدة، لكليبه الجديد "بالبنط العريض"، عبر موقع "يوتيوب"، خلال 3 أيام من طرحها.

وتصدر "الجسمي" بأغنيته التي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما، تريند "تويتر"، بعدما طرح الأغنية على موقع التدوينات الصغيرة.

هذا وقد أعلن الشاعر الغنائي نادر عبدالله، إلغاءه أغنية تحمل اسم "بالنبط العريض"، وذلك احتراما لصديقه أيمن بهجت قمر.

وكتب "نادر"، عبر "تويتر"، ("‏⁧‫بالبنط العريض"‬⁩ العبقري أيمن بهجت قمر كان عنده أغنية عن "الشتا" لغاها بسبب "أواخر الشتا" احتراما لشغله واسمه، وأنا لغيت أغنية لنفس السبب كانت كلام أيمن اسمها "ضميري بيأنبني" وهلغي أغنية عندي اسمها بالبنط العريض مع محمد رحيم.. أخلاق المهنة دايما أهم من المهنة).