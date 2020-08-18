"القابضة للطيران": الحركة جزئية وضعيفة.. ونسير من 20 لـ25 رحلة يوميا

قال رشدي زكريا رئيس قطاع الشركة القابضة لمصر للطيران، إنَّ عودة حركة الطيران كانت بشكل جزئي، وحاليًا لا تتعدى 20% من الحركة الطبيعية، مبينًا أنَّه يتمّ تسيير رحلات تتراوح بين 20 إلى 25 رحلة يوميًا مقارنة بـ90 رحلة يوميًا في السابق.

ووصف "زكريا"، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمة الإعلامية أسماء مصطفى، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، رحلات الطيران بـ"الضعيفة"، متمنيًا زوال جائحة فيروس كورونا بشكل سريع حتى تعود الحركة لطبيعتها.

وأضاف أنَّه بفضل دعم الدولة لقطاع الطيران وفق تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتمثل في دعم البنك المركزي للقطاع بـ2 مليار جنيه لدفع رواتب العاملين في أثناء توقف الحركة وكذلك البنك الأهلي بـ3 مليارات جنيه لتوفير عملة أجنبية "أقساط وإيجار الطائرات" في فترة ضعف التشغيل والذي كان تأثيره سلبيًا على السيولة لدى الشركات.

وتابع أنَّه خلال فترة توقف الطيران كان يجرى الاستعداد لعودة الحركة وتجهيز الطائرات وإجراء أعمال الصيانة اللازمة بالتعاون مع الشركة المصرية للمطارات وتطويرها وتجهيزها لإعادة الحركة، مشيرا إلى أنَّ الإجراءات الاحترازية التي تمّ اتخاذها كانت وفق تعليمات المنظمات العالمية، ومنظمة الطيران الدولية وكذلك منظمة الصحة العالمية.

وأكّد رئيس قطاع الشركة القابضة لمصر للطيران، أنَّه يتمّ تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الركاب.