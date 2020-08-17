غدا.. تسيير 23 رحلة جوية من مصر للطيران على متنها 2500 مسافر

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران عن جدول تشغيل رحلاتها اليومي، مشيرة إلى أنها ستسير غداً الثلاثاء 23 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول أديس أبابا، دار السلام، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن، أربيل، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبو ظبي، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الغردقة والأقصر، بخلاف 4 رحلات شحن جوي".

وأوضحت الشركة خلال بيان لها، قبل قليل، أن جميع هذه الرحلات ستقل على متنها ما يقرب من 2500 راكب من جنسيات مختلفة.