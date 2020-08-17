رئيس التحرير

محمود مسلم

غدا.. تسيير 23 رحلة جوية من مصر للطيران على متنها 2500 مسافر

تسيير رحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ وواحدة إلى كل من الغردقة والأقصر

كتب:

أيمن حمزة
12:46 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
مصر للطيران تعلن : تسير 23 رحلة غدا الثلاثاء تقل على متنها 2500 مسافر من جنسيات مختلفه

مصر للطيران تعلن : تسير 23 رحلة غدا الثلاثاء تقل على متنها 2500 مسافر من جنسيات مختلفه

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران عن جدول تشغيل رحلاتها اليومي، مشيرة إلى أنها ستسير غداً الثلاثاء 23 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول أديس أبابا، دار السلام، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن، أربيل، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبو ظبي، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الغردقة والأقصر، بخلاف 4 رحلات شحن جوي".

وأوضحت الشركة خلال بيان لها، قبل قليل، أن جميع هذه الرحلات ستقل على متنها ما يقرب من 2500 راكب من جنسيات مختلفة.

اقرأ المزيد:

اليوم.. "مصر للطيران" تسير 20 رحلة لمختلف دول العالم

تجديد اعتماد أكاديمية مصر للطيران للتدريب لشهادة الأيزو

مصر للطيران تستقبل 2000 مسافر من جنسيات مختلفة اليوم

غدا.. مصر للطيران تسير 20 رحلة جوية لمختلف دول العالم

مصر للطيران تسير اليوم 28 رحلة خلال 24 ساعة

مصر للطيران تجدد تحذيراتها للقادمين بخصوص تحليل الـPCR

"مصر للطيران" تسير غدا 28 رحلة دولية وداخلية تقل على متنها 3100 مسافر

"مصر للطيران" تُقل اليوم 4000 مسافر من جنسيات مختلفة

مصر للطيران تسير 38 رحلة لمختلف دول العالم على متنها 4 آلاف مسافر غدا

مصر للطيران تسير 38 رحلة جوية غدا