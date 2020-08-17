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اليوم.. "مصر للطيران" تسير 20 رحلة لمختلف دول العالم

على متنها 2000 راكب

كتب:

أيمن حمزة
09:27 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
مصر للطيران تسير اليوم 20 رحلة جوية لمختلف دول العالم

مصر للطيران تسير اليوم 20 رحلة جوية لمختلف دول العالم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، أنَّها ستسير اليوم الإثنين، 20 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: "باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، إسطنبول، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين.

ووفق بيان أصدرته "مصر للطيران"، شركة "مصر للطيران"، سيجرى تسيير رحلتين جويتين إلى كل من دبي وأبو ظبي، ورحلتين استثنائيتين إلى جدة ورحلة استثنائية إلى بانكوك، إضافة إلى رحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية إلى الغردقة والأقصر، بخلاف رحلات الشحن الجوي.

واوضحت شركة "مصر للطيران"، في بيان لها، أنَّ جميع هذه الرحلات ستقل على متنها ما يقرب من 2000 راكب من جنسيات مختلفة.

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