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مصر للطيران تسير 23 رحلة جوية تقل 2500 راكبا اليوم

كتب:

أيمن حمزة
06:50 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
مصر للطيران تسير اليوم 23 رحلة جوية خلال ال 24 ساعة القادمة

مصر للطيران تسير اليوم 23 رحلة جوية خلال ال 24 ساعة القادمة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنها ستسير اليوم الثلاثاء، 23 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى "اثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول اديس ابابا، دار السلام، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن، أربيل"، ورحلتين جويتين إلى "دبي، وأبو ظبي"، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى "شرم الشيخ"، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من "الغردقة والأقصر».

هذا بخلاف 4 رحلات شحن جوي.

وأوضحت الشركة خلال بيان لها، أن جميع هذه الرحلات ستقل ما يقرب من 2500 راكب من جنسيات مختلفة.

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