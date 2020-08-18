"الصحة": موجة ثانية لكورونا مجرد "توقعات" ومعدل الشفاء ارتفع لـ63%

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إن الحديث عن الموجة الثانية لفيروس كورونا لازال قيد التوقعات ونحن مستعدون لكل السيناريوهات.

وتابع "حسني" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه خلال الفترة الماضية شهدنا ارتفاعا في عدد الإصابات بشكل طفيف والسبب في ذلك التجمعات التي حدثت خلال فترة العيد وما قبلها، لافتا إلى أن التهاون في الالتزام بالتدابير الاحترازية وعدم التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات يتسبب في ارتفاع مؤشر الإصابات.

وأضاف أن التوقعات بالموجة الثانية تقول بأنها ستحدث خلال فصل الشتاء، ولكن سيكون هناك صعوبة في التشخيص لأن أعراض فيروس كورونا تتشابه مع الإنفلوانزا الموسمية.

وطمأن رئيس اللجنة العلمية المواطنين بوضع الفيروس واصفا بأنه "آمن" حيث وصلت نسبة الشفاء منه إلى 63%.

وبخصوص اللقاح الروسي، أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أنه من السابق لأوانه تحديد مدى فاعليته وأمانه؛ حيث أنه لم يخضع للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية وهي التجربة على عدد كبير من الأشخاص من مختلف الأجناس والأعمار.

وأكد "حسني" أن مصر حجزت حصتها من اللقاح الصيني ولقاح إنجلترا الذي تجريه جامعة أكسفورد وأولية توزيع اللقاح بعد تسلمه سيكون للفئات الأكثر احتياجا، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، على ألا تقل مسافة التباعد عن 1 متر، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها، وعدم المصافحة باليد، خاصة في الأماكن المغلقة.

وأضاف بضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول، كما يجب أيضا منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق، مشيرا إلى ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الأشخاص بعضهم البعض، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.