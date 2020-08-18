وزيرة الصحة تنعى الطبيبين شهيدي كورونا بمستشفى المعمورة: كل الدعم لأسرهم

أكّدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة و السكان، أنَّ الفرق الطبية العاملة بمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية مثالاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل لخدمة المرضى، مؤكّدة أنَّ التاريخ سيسطرهم بأحرف من نور لما قدموه بالملحمة الوطنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وزيرة الصحة تؤكد حرص القيادة السياسية على دعم الأطقم الطبية ماديًا ومعنويًا

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة، بالفريق الطبي بمستشفى صدر المعمورة، عبر تقنية "الكونفرانس كول"، قدمت خلاله خالص تعازيها لأسر الطبيبين "أحمد ماضي، ومحمد ندير"، اللذين ضحيا بأروحهما في أثناء تأدية عملهما إثر إصابتهما بفيروس كورونا، معربة عن تعازيها لجميع أسر الفرق الطبية الذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة فيروس كورونا، سائلة المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

هالة زايد عن شهداء كورونا من الفرق الطبية: لن ننسى تضحياتهم وما قدموه من أجل خدمة وطنهم

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع العاملين بالمستشفى، من الفرق الطبية والإدارية لما يبذلونه من جهد في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حتى الآن، مشيرة إلى إشادات القيادة السياسية وثقتها بالقوى البشرية والأطقم الطبية العاملة بالقطاع الصحي في مصر، الذين أثبتوا جدارتهم في الملحمة الوطنية التي أسست لعصر جديد في القطاع الصحي.

وأكّدت وزيرة الصحة، إصرار القيادة السياسية على دعم الأطقم ماديًا ومعنويًا، مشيرة إلى الحرص على تعديل قانون 14 بإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية الذي تم إقراره مؤخرًا في مجلس النواب، لدعم المتوفين والمصابين من الفرق الطبية، وصرف التعويضات بأثر رجعي منذ ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد في مصر، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ووجهت وزيرة الصحة، بتقديم الدعم اللازم لأسر وأبناء الأطقم الطبية، والإدارية، والفنية، من العاملين بمستشفيات العزل، والحميات، والصدر، وكذلك العاملين بالمعامل المركزية، وفرق التقصي، والإسعاف، ممن ضحوا بأروحهم في أثناء تأدية عملهم في مواجهة فيروس كورونا، قائلة: "إننا جميعًا لن ننسى تضحياتهم وما قدموه من أجل خدمة وطنهم".

كما كلفت وزيرة الصحة، مدير مستشفى صدر المعمورة بإطلاق أسماء المتوفين من الفريق الطبي إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في أثناء تأدية عملهم، على القاعات التعليمية والوحدات بالمستشفى، تخليدًا لذكراهم.

من جهته، أكّد مدير مستشفى صدر المعمورة، حرص الفرق الطبية والعاملين بالمستشفى على استكمال مسيرة العمل على أكمل وجه، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على التضامن والدعم المتواصل للفرق الطبية.