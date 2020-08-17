الصحة اللبنانية توصي بإغلاق عام لأسبوعين لاحتواء تفشي كورونا

أوصت وزارة الصحة اللبنانية، بالإغلاق العام في أرجاء لبنان، لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد المصابين بالوباء مؤخرا بصورة كبيرة.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عقب اجتماع اللجنة العلمية الطبية في الوزارة، إنّ المرحلة الراهنة من انتشار فيروس كورونا تتسم بالخطورة الشديدة، في ضوء التفشي الوبائي في كل المناطق اللبنانية من دون استثناء.

وأضاف: "الموضوع مسألة حياة أو موت، لذا يجب الالتزام بارتداء الكمامة في أي مكان يتم التنقل فيه، بدءا من أماكن العمل إلى المحال التجارية وأماكن أنشطة الجمعيات والهيئات الإنسانية والدولية، التي تقدم الإعانات إثر انفجار ميناء بيروت البحري، فالمطلوب في أي مكان التباعد الاجتماعي والسلوك الوقائي والنظافة الشخصية".

وتابع: "وصلنا إلى شفير الهاوية ولم يعد لدينا ترف الوقت وعدم الالتزام بالإجراءات، لذا المطلوب التعاون والمسؤولية، وإلا سنكون في الكارثة".

واستعرض وزير الصحة اللبناني، التوصيات التي جرى التوصل إليها للتعامل مع فيروس كورونا، والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء، وفي مقدمتها الإغلاق العام لمدة أسبوعين باستثناء العاصمة بيروت، كونها تخضع لحالة الطوارئ.

وأوضح أنّ الإغلاق العام سيسمح لوزارة الصحة بتتبع المخالطين والمصابين، وحصر التفشي الوبائي إلى حد يخوّل النظام الصحي بقطاعيه العام والخاص استيعاب عدد الإصابات.

ولفت إلى أنّ الخطر الحقيقي يتمثل في التفشي المجتمعي المحلي، باعتبار أنّ نسبة الإصابات لدى الوافدين من خارج البلاد نحو 2 في الألف، لكن هذا لا يمنع ضرورة التزام الوافدين الحجر أسبوعا في مكان الإقامة وفي الفنادق، حتى صدور نتيجة الفحص المخبري (بي سي آر)، باعتبار أنّ انتقال العدوى من وافد إلى عائلته يسهم بشكل كبير في التفشي المحلي.

وتضمنت التوصيات اتخاذ إجراءات خاصة لمكان انفجار ميناء بيروت البحري، بالتنسيق مع القوى الأمنية والعسكرية ذات الصلة لضمان نجاح الدعوة إلى الإغلاق، وتفعيل دور مراكز الحجر المعتمدة في المناطق، واعتماد مراكز إضافية بحيث يعتمد مركز حجر إضافي في كل محافظة، وتخصيص بعض المستشفيات الحكومية لمرضى كورونا فقط.