الصحة: تطبيق الإجراءات الاحترازية سبب انخفاض إصابات كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه كما توقعنا في شهري مايو ويونيو انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد أول أسبوعين من هذا الشهر، وهو ما حدث بالفعل في شهر يوليو، لافتا إلى أن دراسات مصر بخصوص فيروس كورونا كانت علمية وحقيقية.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أنه من أجل انخفاض أعداد الإصابات وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى كان لابد أن يكون هناك عملا مجتمعيا طبيا إعلاميا متكاملا بالإضافة للإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها.

وأكد أن سبب نجاح مصر في انخفاض أعداد الإصابة بالفيروس كان نتيجة التزامنا بالإجراءات الاحترازية، والتي إذا فقدناها في أي وقت سنفقد سيطرتنا على الوباء، لأننا لم ننتصر أو نقضي على الوباء ولكن سيطرنا عليه، كما أنه يجب أن نتبع نفس الإجراءات التي نسير بها منذ بداية الأزمة سواء كانت بارتداء الكمامات الطبية، التباعد الاجتماعي، غسل اليدين بالكحول أو بالماء والصابون.

وشدد، على المواطنين بأنه عند الشعور بأي عرض من أعراض فيروس كورونا يجب التوجه للمستشفى لأخذ بروتوكول العلاج بشكل مبكر، لأنه كلما تأخر الشخص في العلاج، كلما تمكن الفيروس من المناعة وجعلها تهاجم الجسم، لذلك فإن الاكتشاف المبكر يقلل من نسبة الوفيات، ويجعل نسبة الشفاء تصل إلى نسبة نحو 100%.