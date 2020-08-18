الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد في القاهرة والإسكندرية

تحتفل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالعام الهجري الجديد، حيث تنظم أمسيتين روحانيتين بالقاهرة والإسكندرية لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 19 أغسطس علي مسرح النافورة بالقاهرة، ومساء الجمعة 21 أغسطس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج باقة متنوعة من الأعمال الدينية والأناشيد والابتهالات التي وضعها كبار الملحنين منها "إلى رحاب يثرب لـ عبدالعظيم محمد، اللهم صلي على المحبوب - سيدنا النبي محلاه لـ سامي الحفناوي، اتعلمى يا دنيا لـ محمد قابيل، عليك سلام الله - لأجل النبي لـ محمد الكحلاوي، صلوا عليه لـ عبد الحليم نويرة، سلام الله يا طه لـ جمال سلامة، أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي، النبي الغالي - يا طيبة - طلع البدر علينا من التراث"، ومن المؤلفات المعاصرة "ألف ألف صلاة لـ أحمد عبدالله، كن مع الله لمحمد رشاد.. أداء أشرف زيدان، بلال مختار، إيهاب ندي، باسم عبدالوهاب، حاتم زيدان، محمد عبدالحميد، أحمد نافع، إبراهيم فاروق وسماح عباس.

المعروف أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، وكان الهدف منها الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية.

وتشارك الفرقة سنويا في إحياء ليالي رمضان وذلك من خلال برنامج الأوبرا الرمضاني، هذا الى جانب مشاركتها فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .