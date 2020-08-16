تعرف على الإجازات المتبقية في 2020 بعد إجازة رأس السنة الهجرية

من المقرر أن يحصل العاملون بالقطاعين العام والخاص، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس المقبل، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ويشمل قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وتستعرض "الوطن" الإجازات الرسمية المتبقية للعام 2020، بعد إجازة رأس السنة الهجرية في السطور التالية:

- إجازة 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي يحصل عليها العاملون يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر.

- إجازة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي يوافق يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، والتي من المقرر أن يحصل عليها العاملون في يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر.

ويأتي ترحيل الإجازتين إلى يوم الخميس الذي يلي كل منهما، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات إلى يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، واعتباره إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.