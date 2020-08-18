رئيس الوزراء يوجه بالتأكد من توافر المنتجات البترولية في "مدن المصايف"

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالتأكّد من توافر المنتجات البترولية المختلفة في المدن الساحلية في فترة الاجازات والمصايف، مكلفًا بالعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي المصري من المنتجات البترولية.

والتقى "مدبولي"، "الملا"، صباح اليوم، لمتابعة عدد من ملفات الوزارة، والاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من السلع البترولية، وكذا متابعة مستجدات موقف المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا.

وأكّد رئيس الوزراء، الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع البترول، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في النهوض بالاقتصاد القومي، ودفع عجلة التنمية، ولاسيما خلال المرحلة الحالية.

وخلال اللقاء، اطمأن "مدبولي" على توافر أرصدة كافية من المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية، مع التأكّيد ضرورة العمل على زيادة المخزون منها، مشددًا ضرورة توافر المنتجات البترولية المختلفة في المدن الساحلية في فترة الإجازات والمصايف.