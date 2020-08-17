رئيس التحرير

محمود مسلم

مدبولي يهنئ الطيب بالعام الهجري الجديد: أعاده الله علينا بالخير

كتب:

الوطن
11:05 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول العام الهجريّ الجديد 1442.

وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن أخلص التهاني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مقرونة بأصدق التمنيات بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

 

اقرأ المزيد:

محافظ مطروح يناقش آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوحيد طلاء واجهات المباني

فيديو.. عمر كمال وحمو بيكا يخترقان قرار مجلس الوزراء ويغنيان بالساحل

عاجل.. مجلس الوزراء يناشد المواطنين الالتزام بـ"إجراءات كورونا"

البابا يستقبل وفدا من مركز معلومات مجلس الوزراء لبحث التعاون

محافظ القاهرة يتوجه إلى مجلس الوزراء لمناقشة ملف العشوائيات