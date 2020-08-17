مدبولي يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد: نواصل العمل الجاد لدفع عجلة التنمية

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للتهنئة بمناسبة حلول العام الهجريّ الجديد 1442.

وفي برقيته، قدم رئيس مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، مع أطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة، التي كانت رمزًا لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلاميّ الحنيف، سائلًا المولى عز وجل أن يعيدها على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وبهذه المناسبة، جدد مدبولي التأكيد للرئيس السيسي مواصلة العمل الجاد، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء؛ كي يتحقق ما يتطلع إليه الشعب المصري من تقدم ورفعة وازدهار.