ضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

أكّدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، إتجار موظف سابق بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإلغاء الترخيص الممنوح لها، بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال التعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة، وضبط بحوزته (62 ألفًا و535 جنيهًا، 6800 دولار أمريكي بما يعادل 108.460 جنيه) بإجمالي 170.995 جنيها.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون.

كما ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أحد الأشخاص، لتعامله خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزته (30500 جنيه - 11 ألف دولار بما يوازي 175.450 جنيها) بإجمالي 205.950 جنيه، كما تم ضبط هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحتوي العديد من الرسائل والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبي بالمُخالفة للقانون.