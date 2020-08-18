الحكومة تعلن عن مشروع بتروكيماويات في "العلمين": سنصدر فائض إنتاجيته

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تنفيذ مشروع طموح للبتروكيماويات بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، مشيرا إلى أنه أحد مشروعات قطاع البترول التي شهدت تقدما ملموسا في مراحل تنفيذها.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، وزير البترول، لمتابعة مستجدات موقف المشروعات الجاري تنفيذها، بالتعاون مع كبرى شركات البترول العالمية، والتي من شأنها تحقيق مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.

وقال وزير البترول، خلال الاجتماع، أن هذا المشروع سيُسهم في توفير منتجات بتروكيماوية متخصصة ومنتجات بترولية.

ولفت "الملا" إلى أنه سيتم استغلال إنتاج المشروع لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض منه.