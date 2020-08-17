وزير البترول يعلن تجديد سريان اتفاق توريد الخام العراقي لمصر 6 أشهر

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي.

وتمّ بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال البترول والغاز في إطار التعاون الممتد والعلاقات الوثيقة بين الجانبين، إلى جانب بحث سبل توسع شركات قطاع البترول المصري في المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الاساسية لأنشطة البترول والغاز بجمهورية العراق.

وخلال اللقاء، أكّد الملا، استعداد قطاع البترول المصري لتعزيز تواجد شركاته في العراق الفترة المقبلة بمختلف انشطة البترول والغاز والبتروكيماويات، خاصة أن شركات إنشاء المشروعات البترولية والصيانة تتمتع بسجل عمل ناجح وممتد وخبرة كبيرة في العمل داخل العراق.

وأشار الملا، إلى إمكانية تأسيس شركة مصرية عراقية مشتركة في مجال تنفيذ المشروعات لسرعة تسهيل دخول الشركات المصرية للعمل في مشروعات البترول والغاز بالعراق.

كما أكّد الملا، استمرار سريان اتفاق توريد الخام العراقي لمصر بكمية 12 مليون برميل لمدة 6 أشهر والذي يتمّ تجديده بإنتظام.

كما تمّ الاتفاق، خلال اللقاء، على نقل الخبرات المصرية إلى الجانب العراقي في مجال صناعة تكرير البترول وتشغيل مصافي التكرير من خلال تدريب الكوادر العراقية تلبية لاحتياجات الجانب العراقي للحصول على الدعم الفني والتأهيل اللازم في هذه الصناعة الحيوية وتطويرها بالشكل الأمثل.

ونقل الملا، خلال اللقاء، التحية لنظيره العراقي إحسان عبدالجبار متمنيا له التوفيق في منصبه بعد تكليفه بمسؤولية حقيبة النفط مؤخرا، مؤكدا التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين قطاعي البترول والغاز في البلدين من أجل تعزيز التعاون المشترك.

وقال السفير العراقي بمصر، إنَّ حكومة بلاده حريصة علي دعم العلاقات الثنائية والانفتاح على الشقيقة الكبرى مصر، وفتح آفاق جديدة للتعاون معها في ظل الدعم الكامل للقيادة السياسية في كلا البلدين مؤكدا اهمية الاستعانة بالخبرات المصرية المتميزة وخاصة في مجال الطاقة، وأن ما حققته مصر من نجاح وتميز وما تمتلكه من خبرات متراكمة سيفيد العراق في تلك المرحلة المهمة التي تشهد التحول نحو الاستثمار والتنمية والتعمير.

وأوضح الدليمي، أنَّ العراق تسعى لتواجد الشركات المصرية بصورة قوية ولاسيما الشركات المنفذة لمشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز والربط الكهربائي.