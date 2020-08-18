الحماية المدنية بأسيوط تنتشل طفلتين من تحت الأنقاض إثر انهيار منزلهما

أنقذت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط طفلتين من تحت الأنقاض، بعد ورود بلاغ بانهيار منزل بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط لمكان الواقعة، وتمّ التعامل مع البلاغ ونجحت القوات في إنقاذ طفلتين 15 و12 سنة، وإخراجهما على قيد الحياة، وتمّ نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال رفع الأنقاض.