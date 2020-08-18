فيديو.. الحكومة تتعهد: "التحرير سيظل مُبهرا لعشرات السنوات"

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء جدية الحكومة في الحفاظ على مستوى جودة وكفاءة ميدان التحرير عقب تطويره لعشرات السنوات المقبلة، مؤكدة أنه طُور ليظل متميزا، في ظل جهود الدولة لتطوير الميادين المصرية التاريخية المتميزة.

وقال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن القيادة السياسية المتمثلة للبلاد والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجهوا بضرورة وجود شركة لإدارة الميدان في كل جوانبه، من جانب أمني، وصيانة، وكل العناصر مثل الإنارة، والنافورة، وغيرها من عناصر تطوير الميدان، الذي تكلف قرابة 150 مليون جنيه، للحفاظ على كفاءة المشروع المُبهرة.

وأضاف إبراهيم، في فيلم وثائقي قصير عرضه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم عن تطوير "التحرير"، أن وجود شركة متخصصة في إدارة مثل هذه المناطق، سيضمن استمرار المشروع لعشرات السنين على وضعه الحالي المُبهر.

ولفت مساعد وزير الإسكان، إلى أن تطوير ميدان التحرير يتم ضمن مشروع تطوير "القاهرة الخديوية"، وهو المشروع الذي له هدف استراتيجي أكبر عبر إعادة الدور الثقافي، والتراثي، والسياحي، للقاهرة مرة أخرى.

وأشار إلى أن تطوير الميدان تضمن توحيد اللون الخاص بالمحال التجارية، والإضاءة التي تمت بشكل مُبهر أضافت لمسة جمالية على المباني، بالإضافة لـ"صينية الميدان"، والتي تعتبر علامة مميزة له عبر المسلة الفرعونية، والكباش الأربعة التي تم وضعها بالميدان، فضلاً عن النافورة من المستويات الثلاث، ومقاعد لاستمتاع المواطنين بالميدان عقب تطويره.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في "الفيلم القصير" إن "التحرير" يعتبر من أهم الميادين المصرية، وأشهرها، وقلب القاهرة النابض، مشيرا إلى أن الميدان أصبح "عرضا متحفيا مفتوحا" عقب التطوير، ليصبح مزارا سياحيا وأثريا مصريا هاما.

وأضاف "المركز" أن التطوير تم بشكله الحالي المُبهر في 10 أشهر فقط.