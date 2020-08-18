ضبط 2563 قضية تموينية خلال 48 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (2563) قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) وبحوزته (4 طن دواجن مُجمدة – مقطعات دواجن) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

ضبط المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق الفاخر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (200 طن أقماح مستوردة) بدون مستندات داله على مصدرها - (11 طن دقيق فاخر) معبأة داخل أجولة بها نقص فى الأوزان ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط قائد سيارة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة أطسا (بمحافظة الفيوم) وبحوزته (2٬888 طن دقيق فاخر- سكر – أرز) بدون مستندات داله على مصدرها ومجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط مالك محل أسمدة زراعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة صان الحجر (بمحافظة الشرقية) وبحوزته ( 3 طن أسمدة مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط قائد سيارة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنصورة (بمحافظة الدقهلية) وبحوزته (عدد 11240 عبو سجائر) بدون مستندات دالة على مصدرها بقصد تجميعها وحجبها عن التداول بالأسواق .

ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أوسيم (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (40 طن كبده مستورده ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وعدم وجود مستندات دالة على مصدرها .

ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات والشيكولاته بدائرة قسم محرم بك (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (26٫720 طن سلع غذائية هوالك شيكولاته وبسكويت – نشا بودرة – مسحوق شيكولاتة ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط قائد سيارة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة الفيوم وبحوزته (8٫740 طن سلع غذائية فاصوليا ) معبأة داخل أجولة غير صالحة للإستهلاك الآدمى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط قائد سيارة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير (بمحافظة البحيرة) وبحوزته (6٫950 طن دقيق مدعم إستخراج 72% بدون مستندات مجهول المصدر – 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم إستخراج 82% محظزر تداولة بالأسواق قام بتجميعه لبيعه فى السوق السوداء قدرت بمبلغ 2725 جنيه) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط قائد سيارة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة طامية (بمحافظة الفيوم) وبحوزته (2 طن سلع غذائية مرقة دجاج ) معبأة داخل أجولة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط مالك مدشة أعلاف بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة فاقوس (بمحافظة الشرقية) وبحوزته (7٫500 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات دالة على مصدرها مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (50) قضية بإجمالى مضبوطات (11812) عبوة سجائر .

ضبط (صاحب محل بدال تموينى) بدائرة مركز شرطة تــلا ، وبحوزته ( 3,940 طن سكر تموينى – 1,596طن زيت تموينى مدعم - 600 كيلو جرام أرز - 500 كيلو جرام مكرونة) سلع تموينية مدعمة من قبل الدولة .

ضبط (قائد سيارة نقل) محمله بـ ( عدد 168 شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى8,400 طن دقيق "بلدى مدعم") حال تواجده بدائرة مركز شرطة تلا ، عقب قيامه بتجميع الدقيق البلدى المدعم من أصحاب المخابز البلدية .

ضبط (صاحبة مخزن مواد غذائية) بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة تــلا وبحوزتها (425 كيلو جرام "سمن صناعى" - 240 كيلو جرام "زيت طعام" مجهول المصدر) .

ضبط (صاحب محل بقالة) بدائرة مركز شرطة تــلا وبحوزته ( 1 طن "أرز طعام" مجهول المصدر) .

ضبط (صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم والأسماك) بدائرة مركز شرطة تــلا ، وبحوزته (200 كيلو جرام "لحوم مجمده" - 48 كيلو جرام "كبده مجمده" مجهولة المصدر) .

كما تم ضبط عدد (16) قضية عدم الإعلان عن الأسعار (محال تجارية) ، وكذا عدد (10) قضايا عدم وجود شهادة صحية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.