إحالة 9 موظفين بوحدتين صحيتين للتحقيق في سوهاج

أحال أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة جهينة في محافظة سوهاج، 9 موظفين من العاملين في القطاع الصحي للتحقيق، لتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق، بعد التفتيش على 3 وحدات صحية تابعة لمجلس قروي عنيبس.

وذكر بيان صادر عن مجلس مدينة جهينة، أن أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، كلف رؤساء الوحدات القروية وإدارة التفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية بالمرور ومتابعة العاملين بالمصالح الحكومية بدائرة المركز.

شملت الجولة تفقد الوحدات الصحية بمباني عنيبس، ونزه الحاجر، ونزه الهيش.

أسفر المرور عن إحالة 9 من العاملين بالوحدة الصحية بعنيبس، ونزه الحاجر للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون عذر قانوني، فيما ثبت عدم وجود حالات غياب أو ترك عمل بالوحدة الصحية بنزه الهيش.

وشدد رئيس المدينة على استمرار المرور الدوري والمفاجئ على كل المصالح الحكومية، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أي سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.