"بثينة" خدرت سيدتين وسرقت كيلو ذهب: بتفك السحر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة البلينا في سوهاج، تجديد حبس دجالة وعامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لسرقتهما 1 كيلو ذهب من سيدتين، بحجة إبطال سحر في المنزل.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من العقيد أحمد شوقي، رئيس فرع بحث الجنوب، يفيد بورود بلاغ من سيدتين تقيمان قرية عرابة أبيدوس وتتهمان سيدة بسرقة مشغولاتهما الذهبية بعد أن أوهمتهما بقدرتها على فك السحر.

وتبين من تحريات ضباط المباحث أن وراء الجريمة "بثينة. ب" 35 عامًا، ربة منزل، تقيم بمحافظة المنيا ولها محل إقامة آخر بمركز فرشوط بمحافظة قنا، و"عمرو. ا"، 60 عامًا، عامل، ويقيم بناحية قرية الشيخ مرزوق مركز البلينا، ساعدها في ارتكاب الواقعة.

وتبين أن السيدة قابلت المجني عليهما في الشارع وتمكنت من إقناعهما، بقدرتها على فك السحر، وذهبت معهما إلى المنزل، وتمكنت من تخديرهما، واستولت على مصوغات بلغ وزنها كيلوجراما واحدا، بمساعدة المتهم الثاني.

جرى ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى تجديد حبسهما لمدة 15 يوما.