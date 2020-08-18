طفل يدهس محامية بسيارته في الدقهلية (تفاصيل)

تعرضت محامية لإصابات بالغة جراء دهسها بسيارة يقودها طفل في محافظة الدقهلية، وطارد الأهالي الطفل حتى تمكنوا من إيقافه قبل أن يهرب بالسيارة.

وقالت أسماء إبراهيم السيد، محامية، حاصلة على بكارليوس كلية شريعة وقانون من جامعة الإسكندرية 2019، إنها كانت في مكتبها بقرية منشية عاصم مركز منية النصر، وسمعت صوت مشاجرة في الشارع، فتوجهت إليها ووجدت طفلا داخل سيارة، ويقف طفل آخر أمام السيارة يمنعه من الحركة، متابعا: "هذا الطفل أعرفه، فطلبت منه أن يأتي معي".

وأضافت أسماء لـ"الوطن": "قبل أن أتحرك من أمام السيارة وجدت الطفل ينطلق بها بسرعة فسقطت تحتها، وأصابني بقطع في الرباط الصليبي بالرجل الشمال، وكدمات متفرقة بالجسم".

وتابعت: "كنت أحاول حل مشكلة بين الطفلين فأصيبت أنا بينما الطفل الآخر جرى خلف السيارة في محاولة لإيقافها، ولا أعرف إذا كان الطفل الذي كان يقود السيارة يقصد دهسي أم دهس الطفل الآخر".

وأشارت إلى أنها حررت محضرا بمركز شرطة منية النصر ضد الطفل، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ورصدت كاميرات المراقبة في الشارع، موقف الدهس، ومحاولات الأهالي إيقاف السيارة المسرعة.