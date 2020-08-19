أقوال صاحب "الحصان النافق": كنت بضربه عشان يفوق.. دا هو اللي بيأكلني

"مكنش قصدي أقتله.. جيت أضربه علشان يفوق لقيته مات.. ده هو اللي بيأكلني" بهذه الكلمات دافع عامل عن نفسه بعد اتهامه بقتل "حصانه" وضربه بالعصا.

وقال المتهم إن صديقه حاول مساعدته ولكنه ليس متهما فى الواقعة، وقررت النيابة حجز صاحب الحصان النافق وصديقه على ذمة التحريات، وتم إيداعهما داخل حجز قسم الوايلي ومازالت التحقيقات مستمرة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط شخصين "صاحب عربة كارو، وعاطل" لقيامهما بالتعدي على دابة "حصان"، بالضرب حتى فارق الحياة بمنطقة الوايلي بالقاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وأقر صاحب العربة بأن الحصان كان فى حالة إغماء فقام بضربه بعصا خشبية لمحاولة إفاقته إلا أنه فارق الحياة، فقام بالتخلص منه بالاشتراك مع الثاني بإلقائه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الزاوية، وتم رفع الحصان النافق بمعرفة الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية.