كريم العدل يكثف ساعات تصوير مسلسل أسود فاتح في لبنان

يكثف كريم العدل، مخرج مسلسل "أسود فاتح"، عدد ساعات التصوير، للانتهاء من العمل ككل خلال الأيام القليلة المقبلة في لبنان، بعد الانفجار الذي حدث منذ أيام في بيروت، وأسفر عنه عدد من الوفيات والإصابات .

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى، حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من أقرب صديقاتها، وتبدأ رحلة الصراعات فى المسلسل.

يذكر أن العمل في المسلسل توقف لمدة 4 أشهر، بسبب أزمة فيروس كورونا، وقرار إغلاق حركة الطيران فى مصر ولبنان، وتسبب ذلك فى خروجه من العرض فى شهر رمضان الماضى.

ويشارك في بطولة "أسود فاتح"، أحمد فهمي، صبري فواز، معتصم النهار، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال.

"أسود فاتح"، كان من المقرر عرضه رمضان الماضي، لكن بسبب كورونا وتوقف الطيران، تم تأجيل المسلسل، حيث تم معظم التصوير في لبنان، وكان صعب على الفنانين المشاركين من مصر، السفر في ظل ظروف كورونا.