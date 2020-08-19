"النقض" تؤيد إعدام جزار قتل زوجته وطفليه بعد 53 شهرا على الواقعة

بعد مرور 53 شهرا على واقعة قيام جزار بقتل زوجته وطفليه بسبب خلافات زوجية في الإسكندرية، أسدلت أمس محكمة النقض الستار على القضية بصدور حكم نهائي بإعدام المتهم.

البداية في 24 مارس سنه 2016، تبلغ لقسم شرطة الرمل ثان، من الأهالي، بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته وأطفاله بمنطقة عزبة القلعة دائرة القسم.

وبالانتقال وبالفحص والمعاينة، تبين وجود جثث كل من "جهاد ي م"، 26 عاما، ربة منزل، ونجليها "آسر م ك"، 5 أعوام، و"نير م ك"، يبلغ من العمر عامين ونصف العام، داخل الشقة سكنهم بالمنطقة المشار إليها يرتدون كامل ملابسهم وبمناظرتهم تبين وجود خدوش وسحجات حول رقابهم .

وبسؤال والد المتوفاة "يحيى م. ع." 63 عاما، مشرف معماري، مقيم دائرة قسم أول الرمل قرر قيام زوج نجلته المتوفاة "محمد ك. م." 29 عاما، جزار ومقيم بالمنطقة محل البلاغ بقتل زوجته ونجليه بخنقهم حتى فارقوا الحياة سبب وجود خلافات زوجية بينهما، وأضاف بأن الجزار دائم التشاجر مع زوجته والتعدي عليها بالضرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة والأدلة الجنائية، ونقل جثث المتوفين لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان الرمل وتم العرض على النيابة والتي أحالته إلى الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام، وبالطعن على الحكم أصدرت امس محكمة النقض حكمها برفض نقض الحكم وتأييد حكم الإعدام.