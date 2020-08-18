انتحار مزارع يعاني من مرض نفسي بقرص غلة سام بالمنيا

انتحر، اليوم، مزارع يعاني من مرض نفسي في إحدى قرى مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بعد تناول قرص غلة سام، لينهي معاناته مع مرضه النفسي.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحاق إبراهيم مدير مستشفي ملوي العام، بوصول جثة هامدة لمزارع يدعي "ص-ا" في العقد الثالث من عمره.

وانتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى، وتبين أن المزارع تناول قرص غلة سام لينهي حياتة منتحرًا ليتخلص من معاناته مع المرض النفسي الذي يعاني منه منذ سنوات.

وبسؤال ذويه، أكدوا ما جاء بالفحص وتحريات المباحث، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصرف.