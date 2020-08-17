إحالة 47 موظفا وعاملا للتحقيق بالوحدة المحلية لمركز المنيا

أحال اليوم الاثنين العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، 47 موظفا وعاملا بديوان الوحدة المحلية للتحقيق، لتركهم العمل وعدم توقيعهم بدفاتر الانصراف، كما أحال مسئول الدفاتر للتحقيق.

أكد رئيس المدينة أنه لا تهاون مع مقصر أو فاسد، وأن هناك متابعة دورية للأحياء والقري والإدارات الخدمية وإدارات ديوان مجلس المدينة.

وتابع رئيس المركز أعمال منفذ تحصيل مبالغ الجدية لإجراء المصالحات ووجه بضرورة توفير ماكينات عد نقود لتسهيل عمل المحصلين واعتبار ذلك إجراء احترازيا للحفاظ علي الصحة العامة وحماية العاملين.