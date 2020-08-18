بالفيديو| قناة "اقرأ" تعرض ملحمة جديدة بعنوان "مواكب الهجرة" غدا

أنتجت قناة اقرأ الدينية المتخصصة، ملحمة تلفزيونية عن الهجرة النبوية المباركة، تحت عنوان "مواكب الهجرة"، تحكي خلالها تفاصيل الهجرة النبوية المباركة وأسرارها، وما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم خلالها وبعدها من صعوبات مع أصحابه حتى تصل الدعوة الإسلامية إلى أنحاء العالم.

الملحمة تم تصويرها في ستوديوهات قناة "اقرأ" بالقاهرة بديكور مميز يحاكي تلك الفترة، وتعتبر ملحمة "مواكب الهجرة" معالجة تلفزيونية لنصوص من إبداعات كبار الكتاب في العالم العربي قديمه وحديثه، وهم: "شاعر الرسول، حسان بن ثابت، رضي الله عنه، كعب بن زهير رضي الله عنه، الإمام ابن كثير، الإمام ابن حجر العسقلاني، الإمام ابن هشام، الإمام الفخر الرازي، الشيخ محمد الغزالي، الإمام أبو الحسن الندوي، الأديب الكبير شهاب الدين الأبشيهي، الكاتب الكبير عباس محمود العقاد، الشاعر الكبير أحمد شوقي، شاعر السيف والقلم محمود سامي البارودي، الشاعر محمد الهادي إسـماعيل، الشاعر عزيز أباظة، مالك بن المرحل السبتي، الكاتب الكبير مصطفى صادق الرافعي، محمد حسين هيكل، الشاعر وليد الأعظمي.

الملحمة يشارك بها الشاعر هشام الجخ، مع مجموعة من المنشدين، وعدد من المذيعين من مختلف دول العالم.

"مواكب الهجرة" مكونة من جزئين، مدة كل جزء ساعتين، يبث الجزء الأول غدا الأربعاء الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في حين يبث الجزء الثاني يوم الخميس في نفس الموعد، وتعاد الملحمة يومي الخميس والجمعة الساعة الثالثة والنصف عصرا على شاشة القناة وعبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.