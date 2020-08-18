السجن 3 أعوام وغرامة 10 آلاف جنيه لتاجر هيروين في كفر الشيخ  

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حضوريا بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه بالاتجار في الهيروين، وأقراص الترامادول المخدرة، ومصادرة المضبوطات المخدرة، والسلاح الناري، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، وحاتم حمزة، وسكرتارية مجدي غانم، وإسلام غازي، وبحضور محمد حمدي السعيد، وكيل النيابة.

جاء الحكم في أحداث القضية رقم 10963 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 749 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، أحال "السيد.ا.ا.ا"، 48 عاما، عامل، ويقيم بقرية حامول السعيد، دائرة مركز شرطة الحامول، لأنه في يوم 12 مايو 2020، أحرز بقصد الاتجار، جوهر الهيروين المخدر، وأقراص الترامادول المخدرة، وسلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" دون ترخيص.