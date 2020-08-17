محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، جلسة مجلس إدارة صندوق الإسكان، التي عقدت بديوان عام المحافظة بمدينة الطور، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وجميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

واستعرض المحافظ خلال الجلسة الموقف المالي لصندوق الإسكان، وجرى عرض موقف متحصلات بنك التعمير والإسكان، مشروع "الإسكان الجديد" والذي تقدم له 50 ألف مواطن.

كما استعرض المجلس آلية استخدام 600 قطعة أرض بتقسيم منطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، والتي تم ترفيقها بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.

وناقش المجلس ترفيق التقسيمات الجديدة ''الفيروز1، الفيروز 2، الجبيل، ابني بيتك" بمدينة طور سيناء.

وكلف المجلس رئيس مدينة الطور بتشكيل لجنة للوقوف على القيمة التقديرية للمقايسات، وإعداد آلية للتنفيذ المرحلي في ضوء الاعتمادات المالية المتاحة بالتنسيق مع الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، مع تحديد التقسيم الذي يجري تنفيذه وعرضه على المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء لإبداء الرأي قبل التصديق .