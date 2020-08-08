مصر تقدم طن ونصف مساعدات طبية لمستشفى رفيق الحريري

زار السفير المصري في لبنان ياسر علويح مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي وسلمها طن ونصف من المساعدات الطبية تتضمن مستلزمات وأدوية للتعامل مع الحالات الطارئة والجراحية.

وتشمل تلك المساعدات أدوية تخدير وخيوط جراحية وقفازات جراحية ومحاليل وكانيولات وغيرها، وكذلك أقنعة طبية وبدل عزل كاملة وأدوية علاجية متنوعة.

وصرح السفير المصري خلال الزيارة أن "مصر كلها متضامنة مع لبنان في مصابه وأن الجسر الجوي المصري سيستمر على مدار الأيام المقبلة في نقل المساعدات إلى الأشقاء في دولة لبنان".

وأضاف: "كما رأينا أن نقدم جزءا من هذه المساعدات مباشرة لمستشفى رفيق الحريري الجامعي تقديرا لما يبذله من جهود كخط دفاع أول في مواجهة الأزمة الراهنة ومجابهة فيروس كورونا من قبل ذلك، ولمساعدة الأشقاء اللبنانيين في أزمتهم الأخيرة والتي جاءت جراء انفجار بيروت".

وخلف انفجار مرفأ لبنان عشرات القتلى والجرحى والمفقودين، فضلا عن أكثر من 5 آلاف جريح.