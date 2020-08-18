صور.. مول جديد بمدينة العلمين الجديدة: هتلاقي السما منورة

حازت عدة صور تداولها أحد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لأحد المولات بمدينة العلمين الجديدة، إعجاب عدد كبير من رواد تلك المواقع.

ونشرت صفحة تدعي "تراث" صورًا جديدة لمكان يدعى "O Mall"، وهو مول تجاري بني بمدينة العلمين الجديدة بعد مدخل فندق الماسة، وعلقت الصفحة على المنشور بقولها: "أول لما تدخل هتلاقي السما منورة بالشكل ده كده⁩ مع أن الساعة كانت 12 بالليل، ده سقف صناعي علي شكل سحاب لأول مرة في مصر".

وتقع مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسي مطروح، وتعتبر من مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها الإجمالية 48130.82 فدانًا، ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالي 2 مليون نسمة، وتم وضع حجر أساس المدينة في 1 مارس 2018.

وتبدأ حدود مدينة العلمين من طريق وادي النطرون إلى الضبعة، وسيتم تحويل طريق الإسكندرية - مطروح الدولي بدايةً من الكيلو 93 إلى تقاطع وادي النطرون العلمين، ليكون مدخلًا لمدينة العلمين بطول 33 كيلو.

وتقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كيلو متر من الطريق الدولي (الإسكندرية – مطروح).

وتنقسم المدينة إلى أقسام سياحية وتاريخية وسكنية، ويقع القسم السياحي الاستثماري الأول على ساحل البحر المتوسط، والقسم الاستثماري الثاني جنوب طريق الإسكندرية - مطروح الدولي، أما القسم الثالث فهو المنطقة التاريخية والأثرية بمقابر العلمين.