الأورمان تعتمد مليون جنيه لدعم زواج 100فتاة يتيمة بأسوان 

أعلنت جمعية الأورمان، اعتماد مليون جنيه لدعم إتمام زواج 100 فتاة يتيمة، بواقع 10 آلاف جنيه لكل فتاة مستفيدة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة أسوان.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن، ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة .

وأشار "شعبان" إلى أنه عقب اعتماد مبلغ المليون جنيه، سيتم إتمام زفاف 20 فتاة يتيمة شهريًا حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح أن المشروع الخيري الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات بجميع مراكز محافظة أسوان، حيث نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات، وتنظيم حفلات للزفاف الجماعي، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة، وأنه نظرًا للظروف الحالية يتم تسليم الشيكات عن طريق مكتب محافظ أسوان .