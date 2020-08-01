"الأورمان" تواصل ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين ببني سويف

تواصل جمعية الأورمان اليوم، ولليوم الثاني على التوالي، ذبح الأضاحي البلدية في محافظة بني سويف، وتم ذبح 50 رأس ماشية بعد صلاة العيد أمس، واليوم جار استكمال الذبح إلى عصر آخر أيام التشريق.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنَّه تمّ توزيع اللحوم أول يوم العيد على أهالي قرى "صفط راشين وقمبش وطوه وأم الجنازير" مركز ببا، وقرى "سدمنت وأبو المكارم والعواونة" مركز أهناسيا، وثاني يوم العيد سيتمّ التوزيع في قرى "كوم النور ودشاشة ونصر جمعة ونور الدين والكوم الأحمر" مركز سمسطا، وقرى "منيل هانب والأمراء وقلها وميانة والبهسمون وطما فيوم" مركز أهناسيا، مؤكّدًا أنَّ اللحوم البلدية التي يتمّ توزيعها في محافظة بني سويف يتمّ اختيارها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأشار إلى أنَّه يتمّ الذبح والتشفية والتعبئة في مجزر أهناسيا، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين.

جدير بالذكر، أنَّ ما يتمّ ذبحه من لحوم الأضاحي البلدي والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريباً، وحصة محافظة بني سويف من المستورد 150 ألف كيلو لحوم، والبلدي 50 رأس ماشية توزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.