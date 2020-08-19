حظك اليوم الأربعاء 19-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يميل رجل برج الثور إلى الصمت فهو لا يفضّل أن يتحدّث كثيرًا كبقيّة الناس، بل يحب الاستماع إلى أحاديث الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط؛ اليوم هناك فرصة لإنجاز أعمالك بتفوق، تعمل بحماس وتثبت وجودك في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن تجد لديه الحب والاهتمام والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.