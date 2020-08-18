حظك اليوم الثلاثاء 18-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور عنيد وغيور، ويكره التغييرات المفاجئة في الحياة، لكنه يسيطر على التحديات من حوله.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بدورك في العمل ووسط العائلة على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تتقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.